Contributi avvocati 2023: la Cassa insiste per l'esonero di Marina Crisafi

Cassa Forense informa di aver presentato invito formale ai ministeri vigilanti per riesaminare il provvedimento di diniego e di aver presentato ricorso al Tar









Cassa Forense insiste per l'esonero dei contributi 2023 dovuti dagli avvocati dopo il diniego dei ministeri vigilanti. A tal fine, informa l'ente, è stato rivolto invito formale ai dicasteri per il riesame del provvedimento che impone la riscossione del contributo integrativo obbligatorio per l'anno in corso, oltre ad essere stato presentato ricorso al Tar Lazio.



Contributo minimo integrativo 2023: la vicenda

La questione, si ricorda, risale al marzo scorso, quando i ministeri hanno negato l'approvazione...