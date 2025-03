Contributo unificato legato solo alle cartelle

Il contribuente che, ricevuta la notificazione di un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle, propone ricorso solo per le cartelle, determina il contributo unificato sul valore di tali atti e non anche dell’intimazione. A nulla rileva che il giudice nella sentenza abbia svolto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6769/2025 depositata il 14 marzo.

Un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento dall...