Controversie condominiali: rappresentanza e litisconsorzio

la QUESTIONE

Se ci sono problemi con il condominio, a chi si deve fare causa: all'amministratore o a tutti i condomini? In altre parole: in quali casi si devono citare tutti i condomini e in quali basta citare l'amministratore? Se il giudizio viene mal introdotto, esistono rimedi o si deve ricominciare?



In ambito condominiale, non può parlarsi di litisconsorzio senza prima aver chiarito il concetto di rappresentanza, come formulato dall'art. 1131 c.c., interpretato dalle famose sentenze a Sezioni...