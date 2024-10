Corsi di ginnastica dolce per anziani, non si tratta di attività pericolosa

Lo svolgimento di un corso di ginnastica dolce in palestra con l’utilizzo di palline da tennis non può configurarsi come attività pericolosa ex articolo 2050 c.c. trattandosi di una attività ordinaria che, nemmeno l’età avanzata dei partecipanti, rende realisticamente molto probabile la verificazione di incidenti e sinistri, non avendo caratteristiche intrinseche di pericolosità (né per il luogo di svolgimento, né per gli strumenti utilizzati) e non presentando passaggi di particolare difficoltà....

