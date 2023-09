Corte Costituzionale: la decisione depositata oggi

SPORT

Sentenza n. 184: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità (deciso il 5 luglio 2023)

Norme impugnate: Art. 16, c. 2°, del decreto legislativo 23/07/1999, n. 242, come sostituito dall’art. 2, c. 1°, della legge 11/01/2018, n. 8, e dell’art. 6, c. 1° e 2°, della medesima legge.

Sport - Federazioni sportive nazionali - Modifiche al d.lgs. n. 242 del 1999, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano [CONI] e delle federazioni sportive...