Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 26 settembre la Consulta si concentra sul tema salute

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







SALUTE



Sentenza n. 181 : : illegittimità costituzionale parziale (deciso il 06/06/2023)



Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, della legge 25/02/1992, n. 210.



Oggetto: Salute - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata...