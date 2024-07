CACCIA

Sentenza n. 124: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza (deciso il 8/5/2024)

Norme impugnate: Artt. 80, c. 1°, lett. b), 86, c. 1°, e 87, c. 1°, della legge della Regione Sardegna 23/10/2023, n. 9.

Oggetto: Caccia – Esercizio dell’attività venatoria – Norme della Regione autonoma...