Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 1 giugno la Consulta si occupa di processo amministrativo e tributi

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 107: non fondatezza (deciso l'11 maggio 2023)

Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, della legge 24/03/2001, n. 89.

Processo amministrativo - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi - Condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione - Presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, c. 2, del codice del processo amministrativo, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli previsti...