Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 20 aprile la Consulta si occupa di sanità, edilizia ed esecuzione forzata

Sanità pubblica



Sentenza n. 76 : illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità - estinzione del processo (deciso il 07/03/2023)



Norme impugnate: Artt. 13, c. 53°, 55° e 91°, 14, c. 19°, 20° e 21°, e 15, c. 6°, della legge della Regione Siciliana 25/05/2022 n. 13.



Oggetto: Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Norme della Regione Siciliana - Legge di stabilità regionale per il triennio 2022-2024 - Modifiche all'art. 122 della l. reg.le n. 2 del 2002 - ...