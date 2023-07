Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 13 luglio la Consulta si concentra su processo civile, lavoro e tributi

PROCESSO CIVILE



Sentenza n. 142 : illegittimità costituzionale parziale (deciso il 07/06/2023)



Norme impugnate: Art. 1-ter, c. 6°, della legge 24/03/2001, n. 89.



Oggetto: Processo civile - Equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi - Previsione che, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, c. 2-bis, della legge...