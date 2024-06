Confindustria Ancona presenta il convegno dal titolo

“CREDITO RICERCA E SVILUPPO: COSA FARE?”.

Con l’approssimarsi della scadenza per la Sanatoria il convegno si prefigge lo scopo di fare il punto della situazione sugli investimenti per ricerca e sviluppo.

Cosa fare per chi ha subito una richiesta documentale, un avviso di accertamento o è stato incardinato un contenzioso tributario? Qual è l’orientamento delle Corti di Giustizia Tributaria in materia di Ricerca & Sviluppo? È bene aderire o non aderire alla sanatoria? Quali sono i termini e le procedure per il riversamento spontaneo? Qual è il ruolo dei soggetti certificatori e quali garanzie offre questa procedura? L’interpello multidisciplinare è una valida alternativa alla certificazione? Quali sono le novità sul regime sanzionatorio?

Durante il convegno si cercherà di fornire le risposte a queste domande, valutando lo stato dell’arte con tutte le recenti novità e le soluzioni proposte per affrontare le diverse fasi del controllo fiscale, dalla richiesta documentale all’accertamento e al contenzioso.

L’evento avrà luogo l’11 luglio dalle 15,00 alle 18,30 presso Confindustria Ancona in Via Ingegner Roberto Bianchi.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita e consentita previa prenotazione compilando il Form di registrazione .

Per maggiori informazioni contattare Fabiano Falasconi

Tel. 071 29048219 | email f.falasconi@confindustria.an.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

