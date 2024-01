Cresce la squadra IP di De Berti Jacchia: entra Andrea Terragni in qualità di partner

Andrea Terragni

Andrea Terragni, avvocato cassazionista specializzato in diritto industriale, con focus specifico su brevetti, marchi e relativo contenzioso, entra in De Berti Jacchia in qualità di partner, presso la sede di Milano. La squadra IP dello studio cresce e si rafforza e, a inizio febbraio, si aggiungerà Laura Bussoli, in qualità di senior associate. Entrambi, in arrivo da Clovers, sono esperti di proprietà intellettuale a tutto campo, con un importante portafoglio di clienti multinazionali e domestici.

Terragni, oltre al contenzioso giudiziale e a quello specialistico presso l’UIBM e l’EUIPO, assiste la clientela nella negoziazione e redazione di contratti di sponsorizzazione di società sportive, federazioni ed atleti e nelle problematiche di gestione dell’immagine e può inoltre vantare un’esperienza ventennale nell’attività di brand protection, avendo sempre assistito i propri clienti nella progettazione ed implementazione delle strategie di tutela degli asset immateriali.

Tra le sue expertise vi è la redazione di contratti di licenza di marchi, brevetti, know-how, modelli, design, opere dell’ingegno e contratti di trasferimento di tecnologia e software. Il nuovo partner di De Berti Jacchia ha, inoltre, maturato una solida esperienza industry-oriented assistendo importanti clienti internazionali della moda, del lusso e dello sport, anche in operazioni di sviluppo retail e nell’ambito della distribuzione e dell’agenzia.

Terragni ha iniziato la propria attività professionale in altri primari studi milanesi di settore. Dopo una parentesi come General Counsel della filiale italiana di Puma, nel 2006 è stato co-fondatore dello studio SLTS, presso cui ha lavorato sino alla costituzione di Clovers, nel 2019.

Bussoli, in entrata con Terragni, è esperta di diritto industriale, con focus su marchi e design, diritto d’autore e concorrenza sleale, ed è responsabile del settore filing e prosecution.

“L’ingresso di Andrea con Laura dà una forte accelerazione allo sviluppo del nostro studio e un nuovo impulso alla nostra expertise nell’area IP, da sempre una delle nostre eccellenze. La sua riconosciuta esperienza nei settori dello sport, del lusso e della moda, maturata sia come legale in house sia presso rinomati studi milanesi, ci consentirà di gestire la crescente pluralità di sfide correlate alla proprietà intellettuale, con cui ci confrontiamo ormai quotidianamente”, dichiara Roberto Jacchia, senior partner dello Studio.

Andrea Terragni commenta: “Per me è un grande piacere unirmi al team di De Berti Jacchia, da sempre un punto di riferimento nel panorama degli studi italiani per il settore IP. Sono sicuro che sapremo far crescere insieme la practice sviluppando ulteriormente la clientela e continuando a soddisfare le richieste dei clienti che da numerosi anni seguo personalmente e da quelli che già hanno scelto De Berti Jacchia”.