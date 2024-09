Criteri per configurare il diritto del cliente al risarcimento del danno per omessa iniziativa giudiziaria dell’avvocato

Responsabilità professionale - Responsabilità dell’avvocato - Impossibilità per il cliente di intraprendere l’iniziativa giudiziaria concordata - Risarcimento danni - Onere della prova - Criteri

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l’iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente...