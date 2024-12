Cube Cold, controllata da I Squared Capital, acquisisce Sottozero: gli advisor coinvolti

Elena Busson, Francesco Rigo e Andrea Sgalla

Cube Cold, piattaforma paneuropea leader nel settore dei magazzini refrigerati controllata da I Squared Capital, investitore indipendente globale nel settore delle infrastrutture, ha completato con successo la sua terza acquisizione in Italia, aggiungendo un nuovo asset al suo crescente portafoglio. L’operazione ha visto l’acquisizione di Sottozero S.r.l., gestore di magazzini refrigerati e a temperatura controllata con sede a Cremosano (CR).

Chiomenti ha assistito I Squared Capital e Cube Cold con un team multidisciplinare guidato da Elena Busson e Francesco Rigo. Il team Chiomenti include Edoardo Fornaro, per gli aspetti corporate, Elisabetta Mentasti, Andrea Oggioni, Maria Giulia Boccieri per i profili di diritto amministrativo e urbanistico, Sara Bittolo, Federico D’Addio e Francesca Salonia per gli aspetti di diritto del lavoro, Niccolò Antongiulio Romano per quanto riguarda la documentazione finanziaria, Mariachiara Zizzi per gli aspetti di compliance, Andreas Fiore e Marco Cigarini per gli aspetti real estate, Lucrezia Falciai per i profili privacy e Stefano Carasso per i profili di diritto IP/IT.

Mennato Fusco, Partner M&A di Mainini & Associati, ha assistito Cube Cold nella fase preliminare dell’operazione, fornendo supporto strategico nell’individuazione della target e nelle prime discussioni con il management di Sottozero.

Grimaldi Alliance ha assistito il venditore, Azzurra Holding S.r.l., per i profili legali dell’operazione con un team guidato dai Partner Andrea Sgalla e Stefano Bianchi insieme all’associate Enrico Fava.

Arcadia Financial Advisors ha agito come advisor finanziario del venditore, Azzurra Holding S.r.l., con un team composto da Piercesare Villa, Riccardo Barbera e Stefano Morelli.