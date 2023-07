Da Salonia e Associati l'esperto di crisi d'impresa con la new entry un team di oltre 20 professionisti

Dal prossimo primo settembre l'Avv. Francesco Silvestri entrerà, come partner, da Salonia Associati.

L'ingresso di Silvestri è funzionale al percorso di crescita che Rosario Salonia, name partner di Salonia Associati, intende perseguire per sviluppare ulteriormente, anche in materia di crisi d'impresa, le elevate competenze già presenti all'interno dello Studio che, tra le sedi di Roma e di Milano, conta oltre 20 professionisti di indiscussa esperienza.

Com'è noto, Salonia Associati assiste, da oltre trent'anni, a livello nazionale ed internazionale, primarie Imprese e Gruppi di Imprese operanti nei comparti dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'entertainment e delle grandi infrastrutture nonché numerose Amministrazioni Straordinarie.

Silvestri ha sempre svolto la propria attività, giudiziale e stragiudiziale, nel settore del diritto civile, con campi di elezione principalmente nel diritto del lavoro e nel diritto fallimentare, anche su incarico di molteplici Procedure Concorsuali in diversi Tribunali italiani, che assiste anche in ambito giudiziale.

Nel 2019 Silvestri è stato nominato Responsabile del Gruppo di Studio di Diritto del Lavoro in ambito Fallimentare presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, ed in tale veste ha coordinato il Gruppo di lavoro che si è occupato della materia nel Trattato sulla Riforma del Diritto Fallimentare; ha anche, da ultimo, collaborato alla stesura del Trattato su "Le Azioni di Responsabilità", occupandosi dei "Profili di responsabilità del lavoratore e dell'organizzazione sindacale".

Con l'ingresso di Silvestri sale a 9 il numero dei partners di Salonia Associati, tra i quali Fabio Massimo Cozzolino, Tiziana Cozzolino, Cristina Petrucci, Stefano Taddei, Marilena Sturdà, Annalisa Barbera e Gianluca Veronesi.

Lo Studio si avvale anche della competenza ed esperienza degli Of Cousels Alessandro Brignone, Riccardo Olivo, Giorgio Perroni e Federica Di Mario, che prestano la propria assistenza attraverso consulenze specifiche in determinate aree professionali.