Daniela Barela nominata Counsel di A&A Studio Legale

Daniela Barela

A&A Studio Legale rinforza la practice di Lavoro e Previdenza Sociale con la promozione di Daniela Barela a Counsel.



La riconosciuta esperienza nella gestione di ogni tematica connessa ai rapporti di lavoro subordinato ha permesso a Daniela di distinguersi sia a livello di consulenza day by day sia in ordine al contenzioso.



In particolare, Daniela ha sviluppato una significativa esperienza nel lavoro dirigenziale e nelle controversie relative a licenziamenti, individuali e collettivi, e alla qualificazione dei rapporti di collaborazione.



La promozione si pone nell’ottica sia di un riconoscimento della competenza e della professionalità di Daniela sia in quella di ampliare le modalità di offerta ai clienti.