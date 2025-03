Daniela Frascella entra in Baker McKenzie come responsabile del dipartimento di diritto amministrativo

Daniela Frascella

Baker McKenzie è lieta di annunciare l’ingresso dell’Avv. Daniela Frascella in qualità di Senior Counsel come responsabile della practice di Diritto Amministrativo in Italia.

Con oltre 20 anni di esperienza nel diritto amministrativo, l’Avv. Frascella porta con sé una vasta competenza nell’assistenza in operazioni straordinarie e transactional con focus su settori regolamentati tra cui energy, healthcare e pharma ed ambientale, nell’ advisory di diritto pubblico così come nell’attività giudiziale.

Le sue vaste competenze spaziano dall’advisory, al contenzioso, fino all’attività transactional, e questo la rende un membro versatile e prezioso del team globale di Baker McKenzie.

Prima di entrare in Baker McKenzie, l’Avv. Frascella ha maturato la sua esperienza in una primaria boutique di diritto amministrativo e presso importanti studi legali internazionali, dove ha sviluppato una solida esperienza nell’assistenza a clienti multinazionali e nella gestione di progetti complessi.

Paola Colarossi, managing partner di Baker McKenzie in Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Daniela nel nostro team. La sua competenza in diritto amministrativo sia advisory che giudiziale e vasta esperienza sia sul mercato nazionale che a servizio di clientela multinazionale si sposano perfettamente con la storia e la vision di Baker McKenzie. Questo ingresso rafforza ulteriormente la nostra value proposition nel servire i clienti in una practice sempre più strategica ed interdisciplinare.”