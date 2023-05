Danni permanenti, da Milano nuove tabelle di Giovanni Negri

La tabella si fonda su una formula finanziaria, corretta con l’età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici e con l’inflazione attesa









Nuovi criteri per la capitalizzazione anticipata di una rendita in caso di danno permanente alla persona per incapacità di guadagno. Sono quelli messi a punto al tribunale di Milano dall’Osservatorio sulla giustizia civile con l’intervento di magistrati, avvocati, esperti in metodi matematici e in consulenza finanziaria. Del resto, la Cassazione ha in più occasioni sottolineato l’inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati dai giudici di merito per la liquidazione. In particolare, questa categoria...