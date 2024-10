Danno non patrimoniale iure proprio del nonno anche in difetto di un rapporto di convivenza

Responsabilità civile - Danno non patrimoniale - Legame parentale fra nonno e nipote - Rapporto di convivenza - Assenza - Relazione parentale effettiva

Deve ritenersi che anche il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di...