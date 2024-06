De Berti Jacchia entra nel network ELITE

Massimiliano Gazzo

De Berti Jacchia, Studio legale e tributario, è lieto di annunciare il proprio ingresso tra i Partner del network ELITE. ELITE, lanciato nel 2012 da Borsa Italiana, oggi parte del Gruppo Euronext, connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

Oggi ELITE conta oltre 2000 imprese e più di 90 Partner. Un ecosistema eccellente che, insieme a Partner strategici come De Berti Jacchia, aiuta le imprese a perseguire i propri obiettivi di crescita, anche attraverso l’accesso ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Fondato nel 1975, De Berti Jacchia ha un expertise che si estende a tutte le aree del diritto e ha sviluppato una conoscenza approfondita di oltre 30 settori merceologici assistendo un’ampia base di clienti domestici e internazionali in ogni campo del diritto italiano, europeo ed internazionale in Italia e all’estero, sia nel settore della consulenza che nella gestione e risoluzione delle controversie.

I suoi professionisti sono di frequente coinvolti in arbitrati e mediazioni nazionali e internazionali, sia come consulenti, sia come arbitri.

Lo Studio accompagna la clientela in tutti gli aspetti relativi alle operazioni di M&A e societarie in generale (domestiche ed internazionali), quali fusioni e scissioni, conferimenti, ristrutturazioni, riorganizzazioni, acquisizioni e joint venture e nelle operazioni di compravendita e/o affitto di aziende o rami di aziende, anche in situazione di distress o nell’ambito di procedure concorsuali.

L’assistenza è fornita in tutte le fasi delle operazioni: pianificazione della struttura finanziaria e fiscale, due diligence, redazione e negoziazione della documentazione contrattuale, signing/closing e post-closing, redazione e notifica di comunicazioni all’Autorità Garante della Concorrenza, alla Commissione Europea o ad altre Autorità di Vigilanza competenti, coinvolgimento e coordinamento delle notifiche presso le Autorità in altre giurisdizioni.

Lo Studio fornisce altresì assistenza ai clienti in tutte le fasi e le componenti della loro crescita, che può concretizzarsi nell’internazionalizzazione della loro attività e nell’accesso al mercato dei capitali (pubblici o privati) così come nell’accesso a forme di finanziamento di debito (bancario tradizionale o alternativo).

De Berti Jacchia, inoltre, assiste e fornisce consulenza in materia commerciale in relazione ad ogni aspetto legato alla negoziazione e redazione di contratti ed accordi commerciali con clienti, fornitori, distributori, franchisee, anche in ambito internazionale, nonché in relazione alla loro gestione e aggiornamento.

La trasversalità delle competenze del suo dipartimento fiscale consente allo Studio di fornire assistenza in tutte le aree del diritto tributario (imposte dirette, IVA e altre imposte indirette) con una comprovata esperienza nella gestione di tematiche complesse e multidisciplinari, inclusa la pianificazione fiscale nell’ambito delle operazioni straordinarie.

Alcuni dei soci hanno maturato specifiche esperienze universitarie, insegnano, curano pubblicazioni e partecipano a comitati scientifici e redazionali di pubblicazioni giuridiche.

Una parte significativa della clientela dello Studio è rappresentata da multinazionali presenti nella classifica delle 500 maggiori imprese mondiali (Fortune Global 500) oltre ad un numero rilevante di PMI italiane.

Massimiliano Gazzo, partner di De Berti Jacchia, ha detto:

“L’ingresso nel network di ELITE rappresenta per il nostro studio un’ulteriore opportunità di affiancare le imprese appartenenti a questa community esclusiva per mettere a loro disposizione la competenza e l’esperienza maturata dal nostro team di professionisti da ormai cinquant’anni unitamente al nostro network internazionale di studi legali e fiscali presente ovunque nel mondo”.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, ha dichiarato:

“Siamo felici che De Berti Jacchia si unisca agli oltre 90 Partner ELITE che operano sul mercato dei capitali nei diversi settori di riferimento e condividono con noi l’impegno di supportare e far crescere le piccole e medie imprese in ogni fase del loro ciclo di vita. In qualità di ecosistema, ELITE connette imprese, advisor, investitori, e stakeholder istituzionali ed essendo parte di Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ne consegue un effetto moltiplicatore per il business di tutti i nostri clienti, sia imprese che advisor.”