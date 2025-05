Decreto 231, alla società non si può applicare il sequestro impeditivo

Il sequestro preventivo impeditivo non si può applicare nei confronti di una società la cui responsabilità è in discussione sulla base del decreto 231. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 19717 della Sesta sezione penale. La Corte prende così le distanze da un suo precedente datato 2018, sentenza n. 34293, con la quale si affermava invece l’applicabilità della misura, che ha come obiettivo di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze del reato oppure di facilitare altre condotte illecite...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi