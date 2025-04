Decreto Tajani: le nuove regole sulla cittadinanza tra profili di incostituzionalità, proteste ed emendamenti

Il provvedimento appena emanato nasce dall’esigenza di regolare più adeguatamente il meccanismo di acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza. Il principio attualmente in vigore è lo ius sanguinis, cioè il diritto di ottenere la cittadinanza se si è figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero. Il nuovo decreto, voluto dal ministro Tajani, restringe sostanzialmente questo diritto e stabilisce che si può presentare domanda solo se almeno un nonno è nato in Italia. L’intento ...

