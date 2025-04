Deloitte a fianco di Algebris Climatech nell’investimento in Blubrake

Ubaldo Messia, Alexia Falco

Deloitte ha assistito Algebris Climatech, fondo di venture capital di Algebris Investments focalizzato su tecnologie per la transizione ecologica, per la sua prima operazione in Blubrake, scale-up italiana leader nei sistemi antibloccaggio (ABS) per e-bike e veicoli elettrici leggeri, finalizzata a sostenere la crescita industriale e l’espansione internazionale di Blubrake.

L’operaziome è stata co-guidata da Algebris Climatech insieme al fondo olandese Fundracer BV, fondo di investimento focalizzato sulla micromobilità, e al gruppo Tri-Star, attivo nella componentistica di alta gamma per la mobilità su due ruote.

Deloitte ha assistito Algebris Climatech nelle fasi di strutturazione dell’operazione di due diligence legale, fiscale e finanziaria e nell’ambito delle negoziazioni. Per gli aspetti legali, il team multidisciplinare è stato coordinato da Deloitte Legal con il Partner Ubaldo Messia (in foto) e dall’Of Counsel Alexia Falco (in foto) e comprendente i Partner Francesco Paolo Bello, Emilio Cucchiara con l’Of Counsel Luca Amicarelli e dal Managing associate Michele Loiudice. Per gli aspetti fiscali il team di STS Deloitte è stato coordinato dai Partner Andrea Bravo e Carlo Rolandi con Tiziana Creta (Director) e Cosimo Romano (Manager).