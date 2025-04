A&O Shearman e Legance nella cartolarizzazione di crediti di Agos da oltre 1,10 miliardi di euro

Chiara D’Andolfo, Pietro Bellone, Roberto Mazzarano

A&O Shearman e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di oltre 1,10 miliardi di euro da parte di Agos Ducato. L’operazione è stata realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di Joint Arrangers e, insieme a Societe Generale e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 96 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Morningstar DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali, al netto di una quota detenuta da Agos a fini di risk retention.

A&O Shearman ha assistito i Joint Arranger e i Joint Lead Managers nell’operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo, dal trainee Luca Marchesini e, per i profili fiscali, dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Legance ha agito al fianco di Agos con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Alice Bariatti.