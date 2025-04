Ingka Investments e Oxan Energy investono nello sviluppo di due impianti galleggianti per la produzione di energia eolica offshore in Italia: BonelliErede e Eptalex Garzia Gasperi & Partners gli advisor

Eliana Catalan, Francesca Di Carpegna, Gabrio Antonioli, Carlo Garzia

BonelliErede ha assistito Ingka Investments, la società di investimento del gruppo Ikea, e Oxan Energy, sviluppatore francese di impianti di energia eolica offshore, nell’investimento per lo sviluppo di due impianti galleggianti per la produzione di energia eolica offshore in Italia, denominati Sicily South e Sardinia Northwest. I venditori sono stati invece assistiti dallo studio legale e tributario Eptalex Garzia Gasperi & Partners.

Ingka Investments e Oxan Energy, attraverso la joint venture NexVenti, svilupperanno i due progetti eolici offshore in collaborazione con il partner italiano Avapa Energy. I due progetti, avviati da AvenHexicon, una joint venture tra Avapa Energy e la società svedese Hexicon AB, saranno situati nel mare della Sardegna Occidentale e nel Canale di Sicilia e avranno una capacità stimata complessiva di 2.450 MW.

BonelliErede ha assistito Ingka Investments e Oxan Energy nell’intera operazione, dalla fase di due diligence all’acquisizione, nonché in relazione alla contrattualistica ancillare all’operazione, con un team multidisciplinare guidato dalla partner Eliana Catalano. Gli aspetti relativi all’acquisizione e alla contrattualistica sono stati seguiti, in coordinamento con Eliana Catalano, dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio con il supporto di Alessandro Chiarini e Simone D’Alessandro. Gli aspetti di carattere regolatorio sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello; gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Brunello Dormal, dal senior counsel Christoff Cordiali e dagli associate Matteo Sturla e Giuseppe Lo Presti. L’associate Andrea Gemmi ha infine agito per i profili golden power. Francesca Di Carpegna Brivio e Giovanna Zagaria sono entrambe membri del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato dalla partner Catia Tomasetti.

Lo studio legale e tributario Eptalex Garzia Gasperi & Partners ha assistito i venditori nell’intero processo, dalla fase di strutturazione dell’operazione a quella di negoziazione e finalizzazione degli accordi, inclusi i profili golden power, con un team guidato dal partner Gabrio Antonioli con il supporto dell’associate Luca Marasco e dell’Of Counsel Irene Romano. Gli aspetti fiscali, di due diligence e di gestione della virtual data room sono stati seguiti dai partner Carlo Garzia e Alessandra Nitti e dall’associate Carolina Braga. Hexicon Holding AB è stata invece assistita dal proprio legale interno Björn Högberg.