Deloitte Legal con Bamboom nell’operazione con Gradiente

Terza operazione per il fondo di Private Equity Gradiente III, gestito da Gradiente SGR, che ha completato l’investimento in Bamboom , società attiva nell’offerta di abbigliamento e accessori di alta qualità per neonati e bambini in fibra naturale di bambù e altri materiali eco-sostenibili.

Il team di Gradiente che ha seguito l’operazione è costituito da Pietro Busnardo, Stefania Lotto, Marika Savegnago e Luca Bonamigo. Nell’ambito dell’operazione, Gradiente si è avvalsa del supporto di SAT Studio...