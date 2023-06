Deloitte Legal cresce nel Pharma con l'ingresso di Giuseppe Speziale, nuovo Of Counsel

Deloitte Legal amplia il proprio team Life Science & Health Care con l'ingresso di Giuseppe Speziale (nella foto) nel ruolo di Of Counsel.



Il team di Life Science & Health Care, guidato da Josephine Romano, si rafforza così di ulteriori competenze specifiche di settore.



In un settore che si sviluppa rapidamente sotto la spinta del progresso scientifico e la cui regolamentazione si evolve di continuo, il team Life Science & Health Care mette a disposizione dei clienti una consolidata competenza e una profonda conoscenza del mercato con un approccio integrato e trasversale, avvalendosi della collaborazione dei professionisti dei diversi Dipartimenti dello Studio, inclusi quello di Corporate Finance, Compliance, Diritto Amministrativo, Proprietà Intellettuale, Data Protection, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, UE, Antitrust e Regolamentazione e Energy, Project & Infrastructure.

Giuseppe – che oltre al percorso in studi professionali, è stato anche General Counsel di H.S. Hospital Service S.p.A., società italiana leader nella produzione e commercializzazione di apparati elettro-medicali - vanta una significativa esperienza nel campo delle Life Sciences, con particolare riferimento al settore delle biotecnologie, dei dispositivi medici e della produzione nonchè commercializzazione di farmaci e medical devices, apportando al Team un expertise verticale di settore e un'ampia conoscenza dei relativi profili regolatori e di compliance.



«L'arrivo di Giuseppe - ha dichiarato Josephine Romano, Partner Deloitte Legal e Team Leader Life Science & Health Care - aggiunge una specifica competenza in ambito regolatorio al nostro Team, che già assiste clienti che operano a vario titolo nel settore Life Science Health Care, in diversi ambiti del Diritto Farmaceutico e dei Dispositivi Medici, della Ricerca e Sviluppo, delle Biotecnologie e del diritto sanitario in genere, caratterizzati da sistemi normativi fluidi e complessi».