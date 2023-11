Deloitte Legal e Masotti Cassella nell’acquisizione da parte di SBG Group del 100% delle quote di Feccia F.lli

Lucia Ruffatti, Luca Masotti









SBG Holding S.p.A., leader internazionale della logisitica e partner delle maggiori Petrol Company Italiane, Francesi, Spagnole e del Regno Unito, ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Feccia F.lli, azienda specializzata nel trasporto di liquidi alimentari.



Questa nuova acquisizione prosegue la strategia finalizzata alla diversificazione del settore dei trasporti del Gruppo SBG in Italia.



SBG Holding S.p.A è stata assistita per gli aspetti legali da Deloitte Legal con un team Corporate M&A guidato dal Partner Massimo Zamorani e dall’Of Counsel Lucia Ruffatti con il supporto di Stefano Merlo, Angelo Longobardo e Maria Teresa Ceruti, da Emanuele Bottazzi e Isabella Raso per gli aspetti autorizzativi e, per la parte labour, da Andrea Bonanni Caione e Jessica Silla nonché per la parte di Due Diligence fiscale dallo studio SCC & Associati guidato dal Socio Lorenzo Scarabelli con il supporto di Luca Tollon.



F.lli Feccia è stata assistita per gli aspetti legali da Masotti Cassella con un team composto da Luca Masotti, Anne Moutardier e Gabriele Azoti e per gli aspetti fiscali dai Dottori Carlo e Paolo Gullotta.