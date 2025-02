Deloitte Legal ed L&B Partners Avvocati Associati nella compravendita di un portafoglio di progetti eolici da 277 MW in Italia

Davide Dotti Currao, Davide Pelloso, Filippo Manaresi, Emanuele Bottazzi

Vestas Development A/S, primario operatore attivo a livello mondiale nella progettazione, installazione e assistenza di turbine e parchi eolici, ha venduto a Kelag, società leader in Europa nel settore delle rinnovabili, un portafoglio di progetti eolici on-shore da 277 MW, progettato sulla base di tecnologia Vestas, da realizzarsi in diverse regioni Italiane.

Tale operazione consentirà a Vestas di consolidare la propria strategia di realizzazione di progetti eolici sostenibili e di alta qualità in Italia e a Kelag di affermarsi sul mercato italiano con un’altra, importante, pipeline.

Nell’ambito dell’operazione, Kelag è stata assistita da un team multi-function specializzato in ambito Energy di Deloitte. In particolare, da Deloitte Legal con un team guidato dall’of counsel e head of energy Filippo Manaresi (foto), e composto dagli associate Daniele Lena e Annalisa Zorzut, per gli aspetti corporate ed M&A, dal managing associate Emanuele Bottazzi e dall’associate Claudio Di Stefano, del team guidato dal partner Francesco Paolo Bello, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori, nonché dal partner Emilio Cucchiara e dall’associate Marzia Del Vaglio per gli aspetti relativi ad Antitrust e Golden Power.

Inoltre, Kelag è stata assistita da Deloitte Financial Advisory con un team guidato dal partner Enrico Ferraresi, coadiuvato da Teresa De Vita, per i profili di due diligence financial nonché da Deloitte STS con un team guidato dal socio Gianmaria Leoni, coadiuvato dai soci Alexandra Pica e Chiara Tomassetti, nonché dagli associate Luca Gasparrini e Marzo Mancini per i profili fiscali.

Vestas è stata assistita da L&B Partners Avvocati Associati, con un team guidato da Davide Pelloso (foto) e composto dagli avvocati Davide Dotti Currao e Domenico Mordà. Il team interno di Vestas è stato coordinato dal Senior Legal Counsel, EMEA & LATAM, David Damian Lopez.

Il closing si è tenuto davanti al notaio Angelo Lauria, dello studio notarile Ricci & Radaelli Notai Associati.