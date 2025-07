Deloitte Legal nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Rana Subsea S.p.A. da parte di Next Geosolutions S.p.A.

Next Geosolutions S.p.A. ha sottoscritto taluni accordi per l’acquisizione di una partecipazione pari al 75% circa del capitale sociale di Rana Subsea S.p.A.

Next Geosolutions S.p.A., società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto taluni accordi per l’acquisizione di una partecipazione pari al 75% circa del capitale sociale di Rana Subsea S.p.A., società specializzata nella fornitura di servizi sottomarini, leader nel Mediterraneo e nei paesi dell’Africa Occidentale. L’esecuzione della compravendita è soggetta a talune condizioni sospensive.

Next Geosolutions S.p.A. è stata assistita da Deloitte Legal con un team multidisciplinare coordinato dal partner e head of capital markets Gianfilippo Pezzulo (in foto), insieme al manager Francesco Savi, all’associate Camilla Messina e all’analyst Raffaele Sepe per i profili corporate – M&A e capital markets, dal partner Emilio Cucchiara, insieme all’associate Marzia del Vaglio, per i profili Golden Power e, per gli aspetti fiscali, da Francesco Amyas d’Aniello, managing partner e Pasquale Ferrillo, salary partner, dello studio D’Aniello & Associati.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti fiscali e commerciali, da NCM Studio Tributario Associato e dall’avvocato Alessandro Mosti, per i profili giuridici.