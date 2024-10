Deloitte Legal rafforza la presenza nel Capital Markets con l’ingresso di Gianfilippo Pezzulo, nuovo Partner

Gianfilippo Pezzulo

Deloitte Legal continua a crescere e annuncia l’ingresso di Gianfilippo Pezzulo (nella foto) come Partner e Head of Capital Markets presso la sede di Milano. Il professionista arriva da Chiomenti, dove ha ricoperto il ruolo di Of Counsel, portando con sé una vasta esperienza sui mercati dei capitali nazionale ed internazionale.

Con un track record consolidato in ambito Equity Capital Markets e public M&A, Gianfilippo assiste regolarmente clienti nazionali e internazionali – dagli emittenti ai sindacati di collocamento, istituti finanziari e financial advisors – in rilevanti operazioni di IPO, offerte pubbliche, aumenti di capitale, e collocamenti privati. Il suo expertise abbraccia anche il settore delle fusioni e acquisizioni, con una particolare attenzione alle società quotate (public M&A), e l’assistenza in materia di corporate governance per società italiane quotate.

Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Gianfilippo. Il suo ingresso segna un importante passo avanti per il nostro studio, arricchendo non solo le nostre competenze nel campo dell’Equity Capital Markets, ma potenziando ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti in operazioni complesse e di respiro internazionale.“

Anche Giorgio Mariani, Partner e Head of Corporate M&A, ha sottolineato il prestigio di questo nuovo ingresso: “L’arrivo di Gianfilippo è una mossa strategica che ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nelle operazioni straordinarie, specialmente nel campo del public M&A. La sua vasta esperienza sarà un asset fondamentale per offrire un’assistenza legale di altissimo livello ai nostri clienti, sia in Italia che all’estero.”

Gianfilippo Pezzulo si unisce a Deloitte Legal in un momento cruciale di espansione e consolidamento. Il suo obiettivo sarà quello di continuare a fornire ai clienti soluzioni innovative, supportate da una profonda conoscenza del settore e da una capacità di leadership riconosciuta a livello internazionale