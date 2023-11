Deloitte nell’acquisizione da parte di Acinque del 70% del capitale sociale di Agesp Energia

Andrea Sciortino, Filippo Manaresi









Deloitte ha assistito Acinque – società a maggioranza pubblica a capo dell’omonimo gruppo societario, leader nel business della vendita e distribuzione di energia elettrica e gas, del teleriscaldamento, della raccolta e recupero dei rifiuti, dell’illuminazione pubblica e dei servizi a rete – nell’operazione che porterà la stessa, successivamente all’ottenimento del clearance della competente autorità antitrust, a detenere il 70% del capitale sociale di Agesp Energia, società a partecipazione pubblica attiva nel mercato italiano della gestione del servizio di teleriscaldamento (ivi inclusa la vendita di energia termica) e della commercializzazione al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica.



Deloitte Legal ha assistito Acinque per gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal socio Andrea Sciortino (in foto) e dall’of counsel Filippo Manaresi (in foto) con il supporto del managing associate Federico Michelini e degli associate Ilaria di Majo e Alessandro Lo Giudice per gli aspetti corporate e M&A dell’operazione, del managing associate Emanuele Bottazzi per gli aspetti energy e di diritto pubblico, dal socio Stefano Piero Luca Miniati per gli aspetti giuslavoristici ed Emilio Cucchiara per gli aspetti antitrust.



Deloitte Financial Advisory, con un team guidato dai soci Francesco Checcacci ed Enrico Ferraresi con il supporto di Claudia Armenise e Mattia Sartor e Studio Tributario e Societario Deloitte, con un team guidato dal socio Gianmaria Leoni hanno agito rispettivamente in qualità di consulenti finanziari e fiscali dell’operazione.