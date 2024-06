Dentons e Legance nel finanziamento ponte di Amalfitana Gas

Simone Ambrogi, Luigi Costa

Legance ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di banca finanziatrice e banca agente, nel finanziamento ponte a breve termine (bridge loan) concesso ad Amalfitana Gas S.r.l., assistita dallo studio legale Dentons.

I proventi del bridge loan saranno utilizzati da Amalfitana Gas per finanziare una prima parte degli investimenti diretti alla realizzazione delle opere di metanizzazione in alcuni comuni della costiera amalfitana, come previsto dalle rispettive convenzioni.

Il team di Legance è stato guidato dal partner Simone Ambrogi, coadiuvato dal senior associate Antonino De Sebastiano.

Dentons ha agito con un team composto dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy & Infrastructure per l’Italia, dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla junior associate Alice Bixio e dalla trainee Giulia Bellantoni.