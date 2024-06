Dentons e Legance nell’emissione del Green Bond di Alperia

Annalisa Feliciani, Antonio Siciliano

Lo studio legale Dentons ha assistito EQUITA e Banca Akros, quali joint bookrunners nell’emissione da parte di Alperia S.p.A. di un Green Bond per un ammontare di 250 milioni di euro. Alperia S.p.A., multiutility altoatesina tra i maggiori produttori di energia rinnovabile a livello italiano, è stata assistita da Legance.

I titoli, aventi taglio minimo unitario pari a 1.000 euro, durata di cinque anni con possibilità di rimborso anticipato da parte dell’emittente e un tasso fisso lordo del 4,75% all’anno, sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Euronext Dublin) e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT di Borsa Italiana e sono stati offerti a investitori istituzionali e persone fisiche residenti in Italia tramite la piattaforma del MOT.

Nell’ambito dell’operazione, EQUITA ha agito anche nel ruolo di placement agent ai fini della distribuzione sul MOT, mentre Finint Private Bank, Cassa di Risparmio di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige hanno agito in qualità di manager.

I proventi dell’emissione del Green Bond saranno destinati dalla società per finanziare e/o rifinanziare progetti di natura rinnovabile e di efficienza energetica in conformità a quanto indicato nei propri documenti strategici e, in particolare, nel proprio Green Financing Framework.

Dentons ha prestato assistenza alle banche con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi, dagli associate Federico Palazzo ed Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.

Legance ha agito con un team composto dai soci Luca Autuori e Antonio Siciliano, dalla senior associate Alice Giuliano e dagli associate Claudia Rossi e Niccolò Milesi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Melania Giorgio.