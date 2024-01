Dentons con Enilive nella joint venture con LG Chem

Barbara Urselli

Lo studio legale Dentons ha assistito Eni ed Enilive, di cui Eni detiene il 100% del capitale sociale, nella sottoscrizione dell’accordo di joint venture con LG Chem per lo sviluppo e la gestione di una nuova bioraffineria nel sito petrolchimico di LG Chem a Daesan, in Corea del Sud.

L’obiettivo delle parti è di completare l’impianto entro il 2026 e trattare circa 400.000 tonnellate/anno di materie prime biogeniche utilizzando la tecnologia Ecofining di Eni per la produzione, tra gli altri, di Sustainable Aviation Fuel, biocarburante HVO diesel e bio-nafta. La sottoscrizione dell’accordo rappresenta un ulteriore passo delle parti verso la decisione finale d’investimento, prevista entro il 2024.

Dentons ha assistito Eni ed Enilive con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto Italia e Corea del Sud, guidato dalla partner Barbara Urselli, con il supporto – per gli aspetti di diritto coreano – del senior managing attorney Ghil-Won Jo, del senior attorney Sang-Yeol Cha e degli attorney Andrew Lee e Sung-Ha Park dell’ufficio di Seoul. Il partner Michele Carpagnano e l’associate Giulia Giordano hanno curato i profili antitrust e coordinato gli aspetti relativi al merger control a livello globale.

Dentons ha affiancato il team in-house legale M&A di Eni, guidato da Federica Andreoni (head of legal M&A, finance, capital market & JVs) con gli avvocati Michele Ausiello e Davide Alesso per i profili M&A e dall’avvocato Alessandro Benedetti per i profili business.