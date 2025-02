Dentons con Fidelity International nella quotazione di quattro nuovi ETF

Alessandro Engst

Lo studio legale Dentons ha assistito Fidelity International nel processo di quotazione sul mercato ETFplus di Borsa Italiana di azioni dei comparti Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF, Fidelity US Quality Value UCITS ETF e Fidelity Global Quality Value UCITS ETF, emesse dalle società di investimento irlandesi Fidelity UCITS II ICAV e Fidelity UCITS ICAV.

Il comparto Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF si qualifica come prodotto finanziario a gestione attiva che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), mentre gli altri comparti si qualificano come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’articolo 8 della SFDR.

Dentons ha curato gli aspetti legali del processo di quotazione e offerta, nonché i rapporti con le Autorità di vigilanza, con un team guidato dal partner Alessandro Engst e composto dall’associate Federico Atorino e dal trainee Niccolò Mauro.