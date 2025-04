Dentons nel prestito obbligazionario da 126 milioni di euro di Carraro Finance

Annalisa Feliciani, Bianca Chiara Sinisi

Lo studio legale Dentons ha assistito Equita SIM, in qualità di placement agent, nell’emissione da parte di Carraro Finance, società lussemburghese del gruppo Carraro leader a livello internazionale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e nei trattori specializzati, di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated e non convertibile, per un ammontare pari a 126 milioni di euro.

I titoli sono stati offerti a investitori retail e istituzionali in ltalia e in Lussemburgo e distribuiti tramite la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. I titoli sono stati ammessi alle negoziazioni sia sul MOT sia sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Il prestito obbligazionario, con un taglio minimo pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha una durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 5,25%.

I proventi saranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente e per scopi societari generali.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dal trainee Alessandro Sicilia per gli aspetti fiscali italiani. Inoltre, gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti da un team dell’ufficio di Londra guidato dal partner David Cohen, mentre gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati curati da un team dell’ufficio in Lussemburgo guidato dai partner Stéphane Hadet e Jean Luc Fisch.