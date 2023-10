Dentons nel sustainability-linked bond di Maire Tecnimont da 200 milioni

Annalisa Feliciani









Lo studio legale Dentons ha assistito Equita SIM, in qualità di placement agent, e i joint bookrunners Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets, nell’emissione da parte di MAIRE, gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie per la transizione energetica, di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unsecured per un ammontare di 200 milioni di Euro.



I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT e sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sono stati offerti a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo.



Il prestito obbligazionario, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 Euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 6,50% che potrà essere incrementato fino ad un massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2.



Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Federico Palazzo, dai trainee Edoardo Zeppilli e Giulia Basso, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e l’associate Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese.