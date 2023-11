Dentons con VERTEQ Capital e Radici Products per l’acquisizione di Polis Termoplastici

VERTEQ Capital, la holding di investimenti di private equity guidata da Ennio Valerio Boccardi, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione da parte della sua controllata Radici Products, specializzata nella realizzazione di particolari, componenti e accessori in tecnopolimeri per macchinari di automazione industriale, di Polis Termoplastici, azienda di Modena attiva nel medesimo settore.



In particolare, VERTEQ, tramite Radici Products, ha acquisito una quota di maggioranza del capitale sociale di Polis Termoplastici, con i rispettivi fondatori che reinvestono nella società.



L’acquisizione è stata finanziata facendo anche ricorso a un finanziamento bancario di medio-lungo termine fornito da Banco BPM.



VERTEQ e Radici Products sono state assistite nell’operazione dallo studio legale Dentons, con un team multidisciplinare guidato dal partner Enrico Troianiello che, insieme all’associate Giacomo Pino e alla trainee Bianca Balestri, ha curato la due diligence legale e tutta la contrattualistica per l’acquisizione, mentre il partner Alessandro Fosco Fagotto, con il managing counsel Franco Gialloreti, la senior associate Rosalba Pizzicato e l’associate Giorgio Peli, ha curato tutti gli aspetti legati al finanziamento. I profili giuslavoristici sono stati curati dal partner Luca De Menech con la associate Celeste Campisi.



Banco BPM è stato assistito dallo studio legale Greco Vitali Associati, con la partner Chiara Langè, coadiuvata dai senior associate Matteo Miramondi e Dalila de Salvo.



I Venditori e Polis Termoplastici sono stati assistiti dallo studio legale associato Gozzi-Pelloni.



Il notaio Gabriella Quatraro di Milano ha curato il perfezionamento dell’operazione.