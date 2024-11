Deroga all’affidamento condiviso del figlio quando viene pregiudicato il suo interesse

Famiglia - Separazione dei coniugi - Regime affidamento condiviso - Conflittualità - Interesse primario del figlio - Deroga all’affidamento condiviso in caso di pregiudizio per il figlio

In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi durante la separazione, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si...