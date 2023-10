Di Gravio Avvocati, Pavia e Ansaldo e Grimaldi Alliance nell’operazione di investimento di Equilybra X S.p.A. in Redcoil, proprietaria del brand I Love Riccio









Redcoil – proprietaria del brand I LOVE RICCIO e titolare di una serie di atelier e di una linea di prodotti specifica per la cura dei capelli ricci e mossi a marchio proprio – ha perfezionato un’operazione di apertura del capitale, mediante l’ingresso di Equilybra X S.p.A.



Equilybra X S.p.A., con questo investimento intende rafforzare la struttura patrimoniale e la compagine azionaria della Società consentendo di supportare il processo di crescita in Italia del gruppo mediante l’apertura di atelier a marchio I LOVE RICCIO nelle principali città italiane e la distribuzione di prodotti dedicati alla cura dei capelli ricci e mossi presso canali di vendita selezionati.



Di Gravio Avvocati ha assistito Equilybra X S.p.A. nella strutturazione ed esecuzione dell’investimento e negli accordi finanziari con UniCredit S.p.A., banca finanziatrice dell’operazione. Gli aspetti negoziali e societari sono stati curati dai partner Massimo Tesei e Carlo Mecella, coadiuvati dagli associate Davide Ravasi e Federica Della Monica; gli accordi finanziari con la banca finanziatrice sono stati curati dal counsel Alessandro Metrangolo.



I soci di Redcoil sono stati assistiti dallo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto da Alberto Bianco e Erica Lepore, in relazione a tutti gli aspetti legali della transazione, nonché da Stefano Oddo quale M&A advisor.



L’operazione di finanziamento è stata strutturata da UniCredit, che ha agito in qualità di mandated lead arranger, banca organizzatrice e banca finanziatrice iniziale, assistita dallo Studio legale Grimaldi Alliance con il partner Avvocato Angelo Alfonso Speranza, unitamente all’Avvocato Paola Sepe, senior associate, ed il Dottor Mario Emanuele Panu.