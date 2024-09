Di Tanno Associati nel lancio del secondo fondo di Direct Lending Immobiliare di Kryalos SGR

Roberto Della Vecchia, Emanuele Marrocco

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR nel lancio del secondo fondo di direct lending immobiliare della SGR denominato “Ottaviano”.

Si tratta di un fondo di investimento alternativo di crediti con un ammontare complessivo delle sottoscrizioni fino a €300 milioni, destinato all’erogazione diretta di finanziamenti immobiliari garantiti in Italia o all’acquisizione di finanziamenti già erogati, in relazione a possibili operazioni di acquisto o ristrutturazione di immobili, acquisto e sviluppo di aree edificabili o rifinanziamento delle stesse. Il fondo presenta una ricca pipeline di opportunità di investimento, tra cui rilevanti iniziative nel settore alberghiero di lusso e altre in linea con il profilo di rischio del fondo, che si caratterizza come Value Add.

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR nella costituzione del nuovo fondo per tutti i profili regolamentari e di governance dell’operazione, nei connessi profili organizzativi e procedurali e nei rapporti con gli investitori, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia e dal socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dagli associate Giuseppe Spataro e Pietro Lorenzi.