Dichiarazione infedele, obbligo di dichiarazione per i proventi del reato

Con la decisione pubblicata il 4.12.2024 e che porta il n. 44311 la Corte di Cassazione (in sede penale) precisa che, anche ai fini della contestazione del reato di dichiarazione infedele (art. 4 del DLgs. 74/2000), i proventi da reato sono certamente da qualificare come “redditi” (e precisamente dette somme sono da qualificare come redditi diversi) e quindi è chiaro che i proventi da reato devono essere, per ciò solo, dichiarati all’Amministrazione Finanziaria secondo quelle che sono le leggi vigenti...

