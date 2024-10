ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione provinciale di Como - presenta il convegno dal titolo “DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI. Impatto sul passaggio generazionale e sfida delle famiglie proprietarie”.

L’evento aprirà discutendo delle dinamiche giuridiche della successione d’azienda. Si approfondiranno quindi le successioni e le donazioni, con analisi della normativa in tema di semplificazioni, di certezza del diritto e di razionalizzazione. Si cercherà di far luce sulle conferme e sulle novità in materia di trasferimenti di azienda, quote e azioni. Si passerà alle successioni viste come sfida delle famiglie proprietarie. Si farà poi un focus sulle scelte possibili e sui processi decisionali e di comunicazione per la continuità e la crescita di impresa e famiglia. Il convegno si concluderà con il racconto di una case history

L’evento avrà luogo in presenza a Como il prossimo 29 novembre dalle 17,00 alle 19,00 presso Confindustria Como, in Via Raimondi n. 1.

Media Partner il Sole 24 ORE

