Divorzio, l’ex non perde l’assegno anche se instaura un rapporto con terzi

In caso di divorzio, il corrispondente assegno quantificato dal giudice e corrisposto in favore della parte più debole non può venire meno se quest’ultima instaura un’altra relazione con un terzo estraneo alla coppia (anche se questo sia un soggetto facoltoso). Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13739/24.

La sentenza del tribunale

Venendo ai fatti il tribunale di Vicenza, con la sentenza...