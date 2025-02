Dl Caivano, l’esclusione della messa alla prova minorile non è applicabile retroattivamente

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 8, pubblicata oggi, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, aventi ad oggetto la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (“decreto Caivano”).

Il giudice rimettente lamentava il contrasto con l’articolo 31, secondo comma, della Costituzione...