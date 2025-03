Dl Caivano, al vaglio della Consulta l’esclusione della messa alla prova per i minori imputati di determinati reati

Il Collegio Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, presieduto dal dott. Federico Falzone, con Ordinanza depositata il 18 febbraio 2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 nella parte in cui esclude, per un elenco di ipotesi delittuose, l’applicabilità dell’istituto della misura della messa alla prova nel processo minorile, rilevando un contrasto con gli art. 31 secondo comma, 117 primo...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi