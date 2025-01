Dl milleproroghe, Lega: emendamento per prorogare abilitazione “cassazionisti”

“La Lega presenterà una proposta di emendamento al decreto milleproroghe volta a prorogare, anche per l’anno 2025, la ‘vecchia’ modalità di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con la previsione dell’automatica abilitazione come avvocato cassazionista al decorrere del dodicesimo anno di iscrizione all’albo circondariale ordinario. Nostro obiettivo è intervenire concretamente a favore della crescita professionale dei giovani avvocati”. Così la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega nella commissione Giustizia del Senato, e il deputato della Lega Jacopo Morrone, segretario della commissione Giustizia alla Camera.

Raccolto dunque l’Appello dell’Aiga che nella giornata di ieri aveva sollecitato la politica ad intervenire proprio con un emendamento al “Milleproroghe”. Per il Presidente Carlo Foglieni: “Quest’anno la proroga si rende ancor più necessaria in attesa dell’approvazione della nuova Legge professionale, attualmente in fase di redazione e discussione presso la costituente istituita all’indomani del Congresso Nazionale Forense tenutosi nel dicembre 2023: riteniamo infatti che sia irragionevole far entrare in vigore una norma che verrà a breve abrogata e rivista”.