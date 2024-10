DLA Piper celebra i suoi 20 anni a Roma con l’inaugurazione della nuova sede

Una nuova sede a Roma per gli uffici dello studio legale internazionale DLA Piper, che consolida la propria presenza nella Capitale con l’apertura in via Po 14, affacciata su Villa Borghese, a due passi da via Veneto e dalle mura capitoline. Lo studio, dopo vent’anni di attività nella storica sede in via dei Due Macelli, si sposta in una zona strategica con una forte connotazione istituzionale, collocandosi nel cosiddetto Central Business District, crocevia tra punti di interesse storico, culturale...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi