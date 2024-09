DLA Piper cresce nel Corporate e nell’Insurance con la nuova partner Cristina Gabardi

Cristina Gabardi

Lo studio legale internazionale DLA Piper si rafforza nel Corporate e nell’Insurance con l’ingresso di una nuova partner, Cristina Gabardi.

Cristina Gabardi è un avvocato di grande esperienza nel diritto societario e commerciale. Assiste clienti nazionali ed internazionali nell’ambito di operazioni straordinarie e di private equity. Ha sviluppato competenze uniche nel settore dell’M&A Insurance, in particolare delle Warranties and Indemnities (o W&I, le polizze a garanzia degli obblighi di indennizzo nelle operazioni straordinarie e di Contingent Risk), con un posizionamento di assoluta eccellenza che le viene riconosciuto in Italia e nei principali mercati assicurativi internazionali.

Insieme con Cristina Gabardi, entrano far parte del dipartimento Corporate di DLA Piper Beatrice Rebecca Gavino e Carolina Giulia Scolari, entrambe come Lawyer.

Grazie ai nuovi ingressi, il dipartimento Corporate di DLA Piper, guidato da Giulio Maroncelli, arriva a contare 12 partner e un totale di oltre 50 avvocati. Il Sector Insurance di DLA Piper, guidato da Bruno Giuffrè, si caratterizza per l’approccio multidisciplinare, grazie al contributo attivo di professionisti di tutti i dipartimenti.

Wolf Michael Kühne, country managing partner di DLA Piper in Italia, ha commentato: “Siamo onorati di dare il benvenuto a Cristina, che insieme al suo team contribuirà a rafforzare ulteriormente la practice Corporate e il Sector Insurance di DLA Piper. L’arrivo di Cristina è strategico per lo studio per via della sua specializzazione in un ambito, l’M&A Insurance, che renderà ancora più complete e trasversali le nostre aree di competenza, già di assoluta eccellenza”.

Giulio Maroncelli, location head del dipartimento Corporate di DLA Piper, ha aggiunto: “Con l’ingresso di Cristina e del suo team acquistiamo una competenza specialistica nell’area delle polizze W&I e Contingent Risk, che può fare la differenza per concludere operazioni complesse in tempi rapidi, come richiedono i nostri clienti”.

Bruno Giuffrè, Sector head Insurance di DLA Piper, ha commentato: “L’arrivo del team di Cristina è il coronamento di un progetto perseguito con tenacia dallo Studio: il team Insurance di DLA Piper, leader indiscusso del mercato, si arricchisce ulteriormente in termini di competenze e reputazione, e questo non può che far piacere anche ai nostri clienti”.